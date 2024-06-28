ترامب: بايدن يقود العالم نحو حرب عالمية ثالثة

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جدة - نرمين السيد - جانب من مناظرة بايدن وترامب
هذا الاتهام خلال أول مناظرة بينه وبين بايدن، حيث أكد ترامب أن سياسات بايدن ستؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة. وأشار ترامب إلى أن روسيا لم تقم بغزو أي أراضٍ خلال فترة رئاسته بين عامي 2016 و2020.
وادعى ترامب أن زعماء العالم، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، لا يحترمون الرئيس الحالي جو بايدن، مضيفًا أن هدفه من الترشح للرئاسة هو إعادة الولايات المتحدة إلى عظمتها السابقة.
وأوضح ترامب أن أداءه في الشؤون الداخلية والدولية كان أحد الأسباب الرئيسية وراء قراره دخول سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
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