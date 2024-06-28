بايدن: ترامب شجع بوتين على حرب أوكرانيا.. وأدعم حرية المرأة في الإجهاض

جدة - نرمين السيد - جانب من مناظرة بايدن وترامب

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن شبكة CNN الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه يدعم حرية المرأة في الإجهاض، لافتا إلى أن الأطباء لهم أن يقرروا ما يجدونه مناسبا بشأنها بحكم تخصصهم.





جاء ذلك، خلال المناظرة التي تدور الآن بين بايدن، والمرشح الرئاسي المنافس له دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة. وشدد بايدن على أن ترامب هو من شجع الرئيس الروسي بوتين على حرب أوكرانيا، وإعادة الاتحاد السوفييتي من جديد. وتابع: "أصبحت أكبر رئيس للولايات المتحدة، مثلما كنت ثاني أصغر سيناتور في تاريخ البلاد".

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