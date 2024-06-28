ترامب: بايدن دمر نظام الحماية الاجتماعية.. ولم أر شخصا كاذبا مثله

جدة - نرمين السيد - جانب من مناظرة بايدن وترامب

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن شبكة "CNN" الأمريكية، أن رئيس الولايات المتحدة السابق، والمرشح الحالي للانتخابات، دونالد ترامب، إنه لم يرَ شخصًا كاذبًا مثل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.





وخلال أول مناظرة تجمعه بـ بايدن، قال ترامب: "إنه يكذب وجها لوجه، حيث ذكر كثير من المعلومات المضللة حول أوكرانيا". وتطرق ترامب للحديث عن الضمان الاجتماعي قائلًا: إن "بايدن دمر النظام الحماية الاجتماعية لأن ملايين المواليد الذين يدرجون في نظام الضمان الاجتماعي والعلاج والرعاية الطبية، يواجهون الكثير من المشكلات". واتهم ترامب إدارة بايدن أن ما فعلته بالأطباء "أمر مروع"، قائلًا إن هناك الكثير يعيشون في فنادق فخمة بينما يعاني الكثير من المرضى في الحصول على الخدمات الطبية".

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