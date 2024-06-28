الهند: إخلاء مبنى بمطار دلهي ونجري تحقيقا بعد مقتل شخص في انهيار سقف المبنى

جدة - نرمين السيد - إنهيار مبنى بمطار دلهي

قال وزير الطيران الهندي كينجارابو راموهان نايدو، اليوم الجمعة، إن السلطات قامت بإخلاء المبنى رقم 1 في مطار دلهي، وستجري تحقيقًا بعد مقتل شخص في انهيار سقف المبنى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسؤولون انهيار سقف بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في المطار الرئيسي بالعاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص، ودفع السلطات إلى إلغاء الرحلات الجوية من إحدى الصالات. وصرح وزير الطيران الهندي إنه تم إخلاء صالة المغادرة بالصالة رقم 1 بمطار دلهي انهار في وقت مبكر من الصباح، وهي واحدة من ثلاث صالات في أكثر المطارات ازدحاما في البلاد، مؤكدًا أن السلطات بإجراء تحقيق في الانهيار. وبحسب بيانات منصة تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار 24"، فقد تم إلغاء 10 رحلات جوية على الأقل، وتأجيل 40 رحلة أخرى.

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