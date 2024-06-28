العالم اليوم - ديمقراطيون بعد المناظرة: لقد حان الوقت لرحيل بايدن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 11:22 صباحاً - يشعر الديمقراطيون بالذعر الشديد إزاء أداء الرئيس جو بايدن المتعثر في المناظرة الرئاسية مع الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، ويناقش البعض بنشاط ما لم يكن مطروحا للنقاش، أو ما لم يكون يجوز الحديث عنه، في السابق، أي "فكرة استبداله".

وقال 3 مقربين من 3 مرشحين رئاسيين ديمقراطيين محتملين إنهم تعرضوا لوابل من الرسائل النصية طوال المناظرة، فيما قال أحد المستشارين إنهم تلقوا مناشدات لمرشحهم للتقدم كبديل لجو بايدن، بحسب ما ذكرت موقع "بوليتيكو" الإخباري.

وقال مستشار آخر إنهم أخذوا علما بأن ما لا يقل عن 6 من المانحين الرئيسيين الذين أرسلوا رسائل نصية مفادها أن ما حصل عبارة عن "كارثة" وأشاروا إلى أن الحزب الديمقراطي يجب أن يقوم بشيء ما، لكنه أقر بأنه "لن يكون هناك الكثير ممكنًا" ما لم يتنحى بايدن جانبًا.

وكان هؤلاء من بين أكثر من 10 ديمقراطيين تحدثوا مع صحيفة بوليتيكو، وتم منح معظمهم عدم الكشف عن هويتهم للتحدث بحرية.

وقال أحد المانحين الديمقراطيين الرئيسيين ومؤيدي بايدن إن الوقت قد حان للرئيس لإنهاء حملته.

ووصف هذا الشخص ليلة بايدن بأنها "أسوأ أداء في التاريخ"، وقال إن بايدن كان "سيئا للغاية لدرجة أن أحدا لن ينتبه لأكاذيب ترامب".

وأضاف المانح في رسالة نصية "بايدن يحتاج إلى الانسحاب.. ليس هناك شك في ذلك"، واقترح بديلين لبادين هما حاكما ولايتي ماريلاند وميشيغان، ويس مور وغريتشن ويتمر، على الترتيب.

وقال اثنان على الأقل من المتنافسين البارزين المحتملين لعام 2028، وهما حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر وحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، إنهما وقفا إلى جانب بايدن حتى بعد أدائه المخيب للآمال.

وعندما سئل نيوسوم على قناة "أم أس إن بي سي" عما إذا كان ينبغي لبايدن أن يتنحى، قال إن الحديث عن هذا الأمر "غير مفيد" و"غير ضروري".

وأضاف نيوسوم: "لا تدر ظهرك بسبب أداء واحد... أي نوع من الأحزاب يفعل ذلك؟"

وقال مانح آخر من أنصار بايدن، بعد المناظرة، إن هناك ضرورة لأن يتنحى بايدن، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يكون غير وارد، مضيفا "أو أن يموت.. وإلا فإننا سنخسر".

وأشار أحد الاستراتيجيين الديمقراطيين إلى أن الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يقرر هذا الأمر، أي التنحي، هو بايدن نفسه.