العالم اليوم - إهانات وشتائم.. هكذا تبادل بايدن وترامب السباب في المناظرة

انتم الان تتابعون خبر إهانات وشتائم.. هكذا تبادل بايدن وترامب السباب في المناظرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 11:22 صباحاً - كانت مناظرة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأميركية والرئيس الحالي، جو بايدن، ضد المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، تتسم بالشراسة، إلا أن تبادل الإهانات كان سمة بارزة في هذا اللقاء الساخن، والذي جرى في أتلانتا بولاية جورجيا، مساء الخميس بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.

لم يتصافح بايدن وترامب عند دخولهما إلى منصة المناظرة، وتبادلا الإهانات والشتائم بقوة. أما أبرز الإهانات التي حاول بادين توجيهها لترامب في هذه المناظرة فكانت: ترامب أسو رئيس للولايات المتحدة.

حتى نائب ترامب مايك بنس لا يؤيده.

أنت طفل.. بعد جدال حول المهارات بشأن لعبة الغولف.

أنا الآن أنظر إلى شخص مدان.

ترامب أقام علاقة مع ممثلة أفلام إباحية "ستورمي دانيلز" بينما كانت زوجته حامل.

ترامب يملك أخلاق قطط الشوارع.

ترامب يكذب "بشأن سرقة الانتخابات".

ترامب يبالغ ويكذب بشأن أزمة الهجرة.

تراب لا يستحق أن يكون رئيسا.

أنت أحمق.

أنت فاشل. أما أبرز الإهانات التي حاول ترامب توجيهها لبايدن فكانت: هانتر ابن بايدن مجرم "أدين هانتر بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني".

بايدن أسوأ رئيس في تاريخ بلدنا.

لو كان هناك رئيس حقيقي يحترمه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لما غزا أوكرانيا.

كان بايدن سيئا في أفغانستان، وبوتين راقب هذا وراقب عدم الكفاءة.

بايدن مثل الفلسطينيين وهو "الفلسطيني السيء"، في اتهام لبايدن بمساندة الفلسطينيين على حساب إسرائيل.

لو كان لدينا رئيس عظيم لم يكن هناك داع لترشيح نفسي.

أترشح لإصلاح ما أفسده بايدن.

وصف ترامب زيادة أعداد المهاجرين بالولايات المتحدة بأنها :"جريمة بايدن للمهاجرين".

نقترب من حرب عالمية ثالثة والعالم ينفجر بسبب قلة الاحترام لأميركا في عهد بايدن.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إهانات وشتائم.. هكذا تبادل بايدن وترامب السباب في المناظرة .. في رعاية الله وحفظة