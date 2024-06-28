العالم اليوم - أسعار الذهب تتجه لتسجيل ارتفاع للربع الثالث على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 03:24 مساءً - تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل ارتفاع للربع الثالث على التوالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن المزيد من المؤشرات حول مسار خفض الفائدة الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

تحركات الأسعار

اترفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.28 بالمئة إلى 2334.32 دولارا للأونصة بحلول الساعة 11:40 بتوقيت غرينتش.

وصعدت الأسعار أكثر من أربعة بالمئة خلال الربع الجاري.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.35 بالمئة إلى 2344.80 دولارا للأونصة.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "ارتفع الذهب خلال الربع، ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى تحسن آفاق التيسير النقدي في الولايات المتحدة، كما اشترت الصين كميات كبيرة من الذهب لاحتياطياتها، مما قدم دعما في الربع الثاني".

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأميركي، عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين في "سيتي إندكس" إن هناك تطلعا لصدور بيانات ضعيفة لنفقات الاستهلاك الشخصي حتى يبقى الأمل حيا في التيسير النقدي من قبل المركزي الأميركي ويحصل الذهب على دعم أكبر.