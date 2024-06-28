العالم اليوم - أردوغان: تركيا منفتحة لتطبيع العلاقات مع سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 04:21 مساءً - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن أنقرة منفتحة لتطبيع العلاقات مع دمشق.

وتحدث أردوغان للصحفيين عقب صلاة الجمعة في إسطنبول مؤكدا أنه لا يوجد أي سبب لعدم إقامة علاقات بين تركيا وسوريا.

وأضاف الرئيس التركي: "مستعدون للعمل معا على تطوير العلاقات مع سوريا تماما كما فعلنا في الماضي".

وتابع: "لا يمكن أن يكون لدينا أبدا اهتمام أو هدف للتدخل في شؤون سوريا الداخلية، لأن الشعب السوري مجتمع نعيش فيه معا كشعوب شقيقة".

ولفت إلى أنه: "في السابق كانت العلاقات التركية السورية جيدة، والتقيت في السابق مع الأسد (الرئيس السوري بشار الأسد)، وبالتالي من الممكن أن نلتقي مجددا في المرحلة المقبلة، ومستعدون لذلك".

وأردف بأنه: "من المستحيل تماما أن نقول إن ذلك لن يحدث غدا، بل سيحدث مرة أخرى. ليس لدينا أي نية للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا".

وتدعم تركيا المعارضة في شمال سوريا سواء سياسيا أو بالعتاد العسكري كما تنتشر قوات تركية في محافظة إدلب ومناطق من ريف حلب الشمالي والشرقي.