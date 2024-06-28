العالم اليوم - الجيش الروسي يعلن سيطرته على روزدوليفكا بشرق أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 04:21 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، سيطرة قواتها على بلدة روزدوليفكا في مقاطعة دونيتسك، شرقي أوكرانيا، حيث تواصل القوات الروسية تقدمها في مواجهة الجيش الأوكراني.

وقال وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، إن الجيش الروسي "حرر قرية رازدولوفكا في جمهورية دونيستك الشعبية"، موضحة أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" تمكنت من السيطرة على بلدة رازدولوفكا في دونيتسك، كما سيطرت القوات على مواقع أكثر فائدة.

وأوضح البيان أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 4410 جنود، ودبابتين، و8 مركبات قتالية مدرعة، و48 مركبة، و39 مدفعا ميدانيا".

وأشار بيان الدفاع إلى أنه في الفترة من 22 إلى 28 يونيو الجاري، خسرت قوات كييف 13820 قتيلا في منطقة العملية الخاصة.

يشار إلى أن رازدولوفكا هي بلدة صغيرة شمال سوليدار وعلى بعد نحو 20 كيلومترا إلى الشمال من باخموت.

وتقع البلدة بالقرب من نهري "باخموتكا" و"سوخايا روتش"، اللذين يعملان كحواجز طبيعية أمام تقدم الجيش الروسي.