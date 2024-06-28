العالم اليوم - سهم مجموعة ترامب الإعلامية يقفز بعد مناظرته مع بايدن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 07:25 مساءً - قفز سهم "ترامب ميديا اند تكنولوجي غروب" بأكثر من ستة بالمئة، الجمعة، بعد أداء مهتز للرئيس جو بايدن أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب في أول مناظرة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة.

وسارع حلفاء بايدن إلى احتواء تداعيات أدائه في الرد على وابل من هجمات ترامب ومزاعمه.

وارتفع سهم "ترامب ميديا اند تكنولوجي غروب" المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" بنسبة 5.5 بالمئة، ليصل إلى 38.62 دولار في أحدث التداولات.

كما صعد سهم شركة تطوير البرمجيات فانوير، التي عملت على التطبيق الإلكتروني لحملة ترامب الانتخابية عام 2020، بنحو 1.6 بالمئة إلى 6.4 دولار.

ويملك دونالد ترامب وفقا للبيانات المحدثة في العاشر من يونيو 64.9 بالمئة في "ترامب ميديا اند تكنولوجي غروب".

وتبلغ قيمة الشركة نحو 4.2 مليار دولار قياسا ببيانات الجلسة السابقة، وفقا لمجموعة بورصات لندن.