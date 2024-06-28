العالم اليوم - ألمانيا تحث إيران على منع "تصعيد جديد بالشرق الأوسط"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 08:22 مساءً - دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إيران إلى التحرك لمنع "تصعيد جديد" في الشرق الأوسط، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيرها الإيراني الجمعة، تزامنا مع الانتخابات الرئاسية في هذا البلد.

وكتبت الخارجية الألمانية على منصة "إكس" أن بيربوك وجهت "رسالة واضحة" خلال هذه المحادثات مع علي باقري مفادها أنه "ينبغي تجنب تصعيد جديد، وعلى إيران أن تساهم في ذلك".

وأضافت "تم التركيز أيضا على الألمان المعتقلين في إيران".

وتعتقل طهران اثنين من الألمان الإيرانيين هما ناهد تقوي (69 عاما) التي أوقفت في اكتوبر 2020 في طهران، والمعارض جمشيد شارمهد الذي اوقف في اغسطس 2020 وقضت المحكمة العليا بإعدامه لإدانته بالمشاركة في هجوم استهدف مسجدًا وأوقع 14 قتيلًا في 2008.