العالم اليوم - "غوغل" يدرج اللغة الأمازيغية ضمن خيارات الترجمة

انتم الان تتابعون خبر "غوغل" يدرج اللغة الأمازيغية ضمن خيارات الترجمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 08:22 مساءً - أدرج محرك البحث العالمي "غوغل" اللغة الأمازيغية ضمن الخيارات المتاحة الخاصة بالترجمة إلى لغات أخرى.

ويظهر خلال البحث في الترجمة على "غوغل" أن مستعملي هذه الخاصة قد صار بإمكانهم ترجمة نصوصهم بجميع اللغات من أو إلى اللغة الأمازيغة بحروف تيفناغ (الحروف الخاصة بكتابة الأمازيغية).

ورحب عدد من النشطاء الأمازيغيين بهذه الخطوة التي اعتبروا أنها تعد مهمة في مسار تعزيز حظور اللغة الأمازيغية على المستوى العالمي وتسهل التواصل بها.

وأعلنت "غوغل" عن إضافة 110 لغة جديدة للترجمة وهو ما عتبرته أكثر توسع حصل لديها على الإطلاق.

وتقول الشركة إنها تعمل من خلال خاصية الترجمة على إزالة الحواجز اللغوية لمساعدة الأشخاص على التواصل وفهم العالم من حولهم بشكل أفضل.