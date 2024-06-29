العالم اليوم - فيديو: حريق يتسبب بإيقاف مباراة في الدوري المصري

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يونيو 2024 01:25 صباحاً - في مباراة بالدوري المصري لكرة القدم، يوم الجمعة، تسبب حريق بأحد أبراج الإضاءة في إيقاف مباراة سموحة وبيراميدز في الدقيقة 49.

ومنح حسام حسن التقدم لسموحة (15 من ركلة جزاء)، وأدرك الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي التعادل لبيراميدز (45+2).

ونشب الحريق بعد بداية الشوط الثاني بقليل وتحديدا في غرفة كهرباء خلف مقصورة الملعب، مما تسبب في إيقاف المباراة ونزول الجماهير إلى الملعب بعد تعرض البعض لحالات اختناق طفيفة.

وانتظر حكم المباراة قرابة نصف ساعة قبل أن يعلن عن إيقافها بسبب استحالة استكمالها.

وتقدم سموحة عبر قائده حسام حسن من ركلة جزاء اقتنصها طارق علاء إثر تعرضه للعرقلة من مهند لاشين (15).

وانتظر بيراميدز حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لإدراك التعادل عندما مرر الظهير الأيسر كريم حافظ كرة عرضية ارتقى إليها ماييلي برأسية قوية سكنت شباك الحارس الهاني سليمان.

وطرد سليمان بعد ست دقائق لإعاقته ماييلي المنفرد خارج المنطقة (45+8).

بيان من رابطة الأندية المصرية

قال بيان صادر عن رابطة الأندية المصرية المحترفة على "فيسبوك"، فجر السبت، إنه تقرر "إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز نظرا للحريق الذي نشب في استاد الإسكندرية".

وأضاف البيان: "إدارة المسابقات برابطة الأندية تنتظر تقرير حكم المباراة والمراقب وإدارة استاد الإسكندرية وستصدر رابطة الأندية القرار بعد نهاية مباريات الجولة".