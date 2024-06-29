إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»

أعلنت إسبانيا، اليوم السبت، التقدم بطلب رسمي رسمي من أجل الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولي، وذلك بحسب ما ذكرت "القاهرة الإخبارية".





وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان رسمي أنها تدخلت في القضية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948، وباللجوء للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.

وبينت أن الهدف الأساسي من وراء تلك الخطوة يتمثل بالمساهمة في عودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين، الذي يُشكل"الضمان الوحيد للتعايش السلمي والآمن للفلسطينيين والإسرائيليين".

جدير بالذكر أنه في 29 ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد المواطنين في قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفًا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم، ما يُعتبر جريمة إبادة جماعية ضدهم.