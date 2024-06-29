العالم اليوم - بعد عدوله عن الانسحاب.. الزمالك "يعود" ويتخطى سيراميكا

انتم الان تتابعون خبر بعد عدوله عن الانسحاب.. الزمالك "يعود" ويتخطى سيراميكا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يونيو 2024 10:25 مساءً - استأنف الزمالك مبارياته في الدوري المصري بفوز مثير على ضيفه سيراميكا كليوباترا 4-2، ضمن المرحلة 28، السبت.

وسجل مصطفى شلبي (4) ونبيل عماد دونغا (41) والسنغالي إبراهيما نداي (89) وأحمد سيد "زيزو" (90+2) رباعية الزمالك، بينما سجل النيجيري جون إيبوكا (21) ومواطنه صديق أوغولا (72) هدفي سيراميكا كليوباترا.

ورفع الزمالك رصيده إلى 37 نقطة (تخصم منها 3 نقاط في نهاية الموسم) من 22 مباراة في المركز الثامن، وتراجع سيراميكا كليوباترا إلى المركز التاسع بنفس الرصيد.

وكان الزمالك قد رفض خوض مباراة الأهلي التي كانت مقررة بالجولة 27، مطالبا بعدم إقامة أي مباراة بالدور الثاني قبل انتهاء كل المباريات المؤجلة من الدور الأول للمسابقة، وهو ما رفضته رابطة الأندية المصرية المحترفة.

واعتبر الزمالك خاسرا للمباراة بنتيجة صفر-2، مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم، وتوقيع غرامات مالية على أصحاب قرار الانسحاب.

وهددت رابطة الأندية باعتبار الزمالك منسحبا من مسابقة الدوري وهبوطه للقسم الرابع، في حالة عدم خوض مباراة سيراميكا كليوباترا، لتقرر إدارة النادي الأبيض التراجع عن قرار عدم خوض المباريات والعودة بصورة طبيعية لاستكمال الدوري.

وفي الجولة ذاتها، تعادل الاتحاد السكندري مع ضيفه الداخلية 1-1 في الإسكندرية، بينما تعادل بلدية المحلة وإنبي في السويس من دون أهداف.