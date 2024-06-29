العالم اليوم - مقتل جنديين إسرائيليين شمالي قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يونيو 2024 10:25 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل اثنين من جنوده خلال معارك شمالي قطاع غزة، الجمعة.

والجنديان القتيلان رقيبان، أحدهما من لواء المظليين والآخر من قوات الاحتياط. وقال الجيش إن الجنديين قتلا في حادثين منفصلين بحي الشجاعية، في مدينة غزة شمالي القطاع. وبالتالي يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري على غزة إلى 318.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مقتل جنديين إسرائيليين شمالي قطاع غزة .. في رعاية الله وحفظة