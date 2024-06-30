جريمة إسرائيلية جديدة.. استهداف يخلف دمارا من قبل الاحتلال لمخيم المغازي

وقال التقرير: "مجزرة جديدة ينفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي عقب استهدافه منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة المزيد من المدنيين الأبرياء، ووقوع أضرار جسيمة بأحد المراكز الطبية".
وأضاف: "دمار واسع وأنقاض وركام ينتشر في كافة أرجاء المركز الطبي الذي كان الملاذ الوحيد أمام المصابين في المخيم للحصول على الخدمات الطبية، مشاهد الدمار وتفقد الأهالي للأنقاض في مخيم المغازي تؤكد أن غارات الاحتلال على كل أنحاء القطاع ولاسيما على المنشآت الطبية والبنية التحتية لا تتوقف".
وتابع تقرير "القاهرة الإخبارية": "طائرات الاحتلال الإسرائيلي تتطلق نيران الرشاشات باتجاه المناطق السكنية مواصلة بذلك عدوانها الوحشي دون التفرقة بين الرجال والنساء أو الأطفال، فكل من هو على الآراضي الفلسطينية مستهدف، ولاد توجد أي مناطق آمنة".
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