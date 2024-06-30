جدة - نرمين السيد - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه استهدف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "يرؤون" شمال إسرائيل، وحققنا إصابة مباشرة، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني. وبالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال مع جنوب لبنان، وسط مؤشرات على الذهاب إلى حرب قريبة غير محسوبة الأبعاد بين إسرائيل وحزب الله. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه هاجم بالطيران الحربي مبنيين عسكريين تابعين لحزب الله في حولا وكفر كلا جنوبي لبنان. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بنى تحتية ومبان عسكرية تابعة لحزب الله في منطقتي الطيبة ورب الثلاثين جنوب لبنان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حزب الله: استهدفنا مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة يرؤون شمال إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.