عاجل- سقوط شهيد و5 جرحى جراء القصف الإسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم

جدة - نرمين السيد - مجزرة الاحتلال بمخيم نور شمس

أعلنت الصحة الفلسطينية سقوط شهيد و5 جرحى، بينهم إصابتان بحالة خطيرة، جراء قصف الاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.





وقبل قليل، أفادت الصحة الفلسطينية، منذ قليل، بوصول 4 جرحى إلى مستشفى طولكرم الحكومي، اليوم الأحد، لافتة إلى أنه من بينهم إصابتان بحالة خطيرة، جراء قصف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس. وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا على حي المنشية في مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية، اليوم الأحد. وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرة مسيرة نفذت هجوما على منزل في مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية، واستهدفت 4 فلسطينيين بداخله.

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