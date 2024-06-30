جدة - نرمين السيد - سماع دوى انفجارات قرب مستوطنة كريات شمونة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل، سقوط صاروخ بشكل مباشر على مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني استهداف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "يرؤون" شمال إسرائيل، وتحقيق إصابة مباشرة بالموقع. كما أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الهجوم بالطيران الحربي على مبنيين عسكريين تابعين لحزب الله في حولا وكفر كلا جنوبي لبنان. وبالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال مع جنوب لبنان، وسط مؤشرات على الذهاب إلى حرب قريبة غير محسوبة الأبعاد بين إسرائيل وحزب الله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- سقوط صاروخ على مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.