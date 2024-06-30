فلسطين تطلب عقد اجتماع للجامعة العربية لبحث جرائم الإبادة الإسرائيلية

طالبت فلسطين بعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقبل قليل، أكد محمد مغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، إن قطاع غزة تحول إلى ساحة حرب شاملة، مشددًا على أنه "لا مكان آمنا بقطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة".

وأضاف مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنهم وثقوا إصابة نحو 6 حالات بأمراض جلدية ناتجة عن التلوث في قطاع غزة، في حين أن المستشفيات في غزة لا تعمل بكامل طاقتها، وغير قادرة على استيعاب جميع المصابين.