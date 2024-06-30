نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابتان في شمال إسرائيل بعد هجوم لحزب الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام سقوط إصابات في شمال إسرائيل، اليوم الأحد، وذلك بعد أن أعلن حزب الله اللبناني إطلاق صواريخ ومسيرات انتحارية ضد أهداف في الدولة العبرية.

وقالت القناة العبرية 13 إن شخصين أصيبا بجروح خطيرة، بعد سقوط مسيرة متفجرة في الجولان.

بدوره، أعلن حزب الله أنه نفذ هجومًا جويًا بسرب من المسيرات المفخخة ضد مبنى قيادة مقر المدرعات في ثكنة "راوية" الإسرائيلية، ما أدى إلى اندلاع النيران ووقوع إصابات.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق للحركة في التاسع من أكتوبر، يجري تبادل إطلاق نار شبه يومي بين حزب الله وإسرائيل عبر حدود لبنان الجنوبية.

والأربعاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنّ الدولة العبرية "لا تريد حربًا" في لبنان، لكنها يمكن أن تعيده إلى "العصر الحجري"، في حال اندلعت حرب.

وشهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا كبيرًا في المواجهات بين الطرفين، في وقت حذرت فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة وفرنسا بشكل خاص من مغبة اندلاع حرب في لبنان.