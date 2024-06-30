نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرب غزة ترفع صافي التزامات إسرائيل المالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المحاسب العام الإسرائيلي، الجنرال يالي روتنبرغ، في تقرير سنوي، إن صافي التزامات إسرائيل المالية ارتفع إلى 1.3 تريليون شيكل (350 مليار دولار) في نهاية عام 2023، مقارنة بـ 1.25 تريليون شيكل في العام السابق.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن المحاسب العام قوله إن "هذه الزيادة جاءت أساسًا نتيجة الحرب في غزة، وارتفاع تقديرات مدفوعات الضمان الاجتماعي في المستقبل".

وأضاف أن إجمالي الأصول بلغ 2.1 تريليون شيكل في نهاية العام الماضي، نصفها تقريبًا تأتي من الأراضي المملوكة للدولة، في حين بلغ إجمالي الالتزامات المالية 3.4 تريليون شيكل.

وقال المحاسب العام: "نحو 60% من الـ 30 مليار شيكل التي أنفقتها إسرائيل على الحرب خلال عام 2023، كانت للأغراض العسكرية، وبشكل رئيسي لتعبئة وتمويل قوات الاحتياط".

وأشار إلى أن الباقي خصص للنفقات المدنية المرتبطة بالحرب، بما في ذلك تقديم مساعدات للشركات والعاملين، الذين يعملون لحسابهم الخاص، فضلًا عن التهجير المؤقت والإسكان، وغيرها من النفقات للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من شمال وجنوب إسرائيل.