نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي: لا نستبعد إجراء مفاوضات مع روسيا عبر وسطاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح فلاديمير زيلينسكي اليوم الأحد، بأن أوكرانيا لا تستبعد إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا من خلال وسطاء يمكن أن يكونوا ممثلين لدول من أي قارة.

وأشار زيلينسكي خلال المقابلة مع صحيفة "فيلادلفيا إنكويرر" إلى أنه خلال هذه المفاوضات يمكن للأطراف إيجاد طريقة للخروج من الأزمة.

وقال: "يمكن لأوكرانيا أن تجد نموذجا (للمفاوضات) تستطيع من خلاله، وفقا للوثائق والخطوات والطرائق، إيجاد حل".

هذا وقد أعربت موسكو منذ بداية الأزمة الروسية عن استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة الأوكرانية، فيما ترفض كييف إطلاق مفاوضات وتسعى بدعم غربي لتحقيق مكاسب عسكرية.

وتواصل القوات الروسية تكبيد قوات كييف خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وكذلك السيطرة على مناطق جديدة وتعزيز مواقعها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستمرار أن موسكو تريد التفاوض، ولكن يتعين أن نجد من نتفاوض معه، وقال إن أية مفاوضات يجب أن تأخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية.

كما شدد بوتين على أن موسكو لا تطلب المساعدة من أحد لإتمام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشددا على أن مقترح روسيا للسلام لن يدوم إلى الأبد وسيتغير وفقا للوضع.