نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل: تصدينا لنحو 20 مقذوفًا أطلقت من خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه تم إطلاق "20 مقذوفًا" من جنوب قطاع غزة على إسرائيل، من دون تسجيل إصابات.

وأفاد في بيان عن "صد نحو 20 مقذوفًا أطلقت من قطاع خان يونس"، مضيفًا أنه "تم اعتراض عدد من المقذوفات وسقط بعضها في جنوب إسرائيل".

كما أكد أن "المدفعية تستهدف حاليًا مصدر النيران"، وفق فرانس برس.

فيما تبنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد، الهجوم. وأعلنت في بيان "قصف" مواقع إسرائيلية "في غلاف قطاع غزة برشقات صاروخية مركزة.

مقتل 37877

يذكر أن حركة حماس شنت في السابع من أكتوبر الماضي هجومًا مباغتًا تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، ما أدى إلى مقتل 1195 شخصًا، حسب تعداد أجرته فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وردًا على ذلك، يشن الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين حملة قصف مكثفة وعمليات برية واسعة النطاق في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 37877 فلسطينيا، غالبيتهم من المدنيين، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة التابعة لحماس.