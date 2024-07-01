تجدد القصف عبر الحدود الجنوبية للبنان، ومصر تنفي موافقتها على "نقل معبر رفح"

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أحمد جودة - القاهرة - تجدد القصف المتبادل بين جماعة حزب الله اللبناني وإسرائيل أمس الأحد، عبر الحدود الجنوبية للبنان، حيث أعلن حزب الله عن شن هجمات جديدة على مواقع عسكرية إسرائيلية عبر الحدود، بينما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن قصف إسرائيلي جديد استهدف مناطق في جنوب لبنان.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أن "هجوما بطائرة دون طيار متفجرة" على الجولان الذي تحتله إسرائيل ومناطق أخرى شمال إسرائيل، أدى إلى إصابة جندي بجروح خطيرة، مشيرًا إلى أنه ردّ من جهته بقصف "أهداف إرهابية لحزب الله في جنوب لبنان".

يأتي ذلك في وقت تسود فيه المخاوف من انفجار الوضع في المنطقة وسط تهديدات من الطرفين، وكان آخرها تحذير إيران لإسرائيل السبت، من ما وصفتها بـ "حرب إبادة" بـ "مشاركة كاملة لمحور المقاومة" الذي يضمّ طهران وحلفاءها الإقليميّين، في حال شنّت إسرائيل هجومًا "واسع النطاق" على حزب الله في لبنان.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أكد أن إسرائيل لا ترغب في خوض حرب ضد حزب الله في لبنان، لكنه شدد في ذات الوقت على أن الجيش "مستعد للحرب".

استمرار العملية العسكرية في الشجاعية

توغلت القوات الإسرائيلية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين. وقد فر نحو ثمانين ألف شخص، من الحي منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية هناك قبل أربعة أيام.