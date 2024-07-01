التنمية الاجتماعية الفلسطينية: غزة تشهد مجاعة خاصة بين النساء والأطفال

جدة - نرمين السيد - المجاعة في غزة

أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، تسجيل 120 ألف عائلة من غزة لتقديم المساعدات لهم، مستهدفة تسجيل ما يصل إلى 300 ألف عائلة غزية.





وقالت في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه حتى الآن ما يدخل إلى قطاع غزة هو قطرة في محيط الاحتياجات المطلوبة لسكان القطاع. وأضافت أننا نواجه أزمة كبيرة مع الأطفال والفئات المهمشة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القطاع يشهد حاليا مجاعة وخاصة بين النساء والأطفال.

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