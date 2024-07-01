اليمين يتصدر..داخلية فرنسا تعلن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - الانتخابات الفرنسية

أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الإثنين، النتائج الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية.





وحسبما ذكر خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من فرنسا، فقد أعلنت الداخلية الفرنسية أن حزب الجبهة الوطنية الفرنسية وحلفاؤه حصل على 33.14%، بينما حصلت الجبهة الشعبية اليسارية على 27.99%، فيما حصل تحالف "معا" التابع لماكرون على 20.76%.

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