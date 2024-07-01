رغم أدائه الهزيل في المناظرة.. القادة الديمقراطيون يعلنون دعمهم لبايدن

وقال التقرير "رغم أدائه الذي لاقى انتقادات حادة في مناظرته الأخيرة مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب، أعلن القادة الديموقراطيون دعمهم الكامل للرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية".
وأضاف "استبعد أعضاء بارزون بالحزب الديموقراطي احتمال استبدال بايدن بمرشح رئاسي أصغر سنا، بعد أدائه الذي وُصف بالضعيف في المناظرة الرئاسية، ودعا أعضاء الحزب إلى التركيز بدلا من ذلك على تبعات فوز ترامب بولاية رئاسية ثانية".
وتابع "الدعم الحزبي المتزايد يأتي في أعقاب أداء بايدن المتقلب خلال المناظرة، حيث تعثر في الردود وتباطأت أفكاره، ما ألقى الضوء على المخاوف المتنامية بشأن كبر سنه، حيث يبلغ 81 عاما، لكن دعوات تنحي بايدن عن الترشح استمرت وأظهر استطلاع أجرته شبكة bbs نيوز بعد المناظرة حدوث قفزة في عدد الديموقراطيين الذين يعتقدون أن بايدن لا يعتقد أن يترشح للرئاسة".
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