صدمة جديدة لماكرون.. التجمع اليميني يحتل المركز الأول بالانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - ماكرون يصوت في الانتخابات

كشف تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، عن صدمة سياسية يواجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك تحت عنوان: "صدمة جديدة لماكرون.. حزب التجمع اليميني في فرنسا يحتل المركز الأول بالانتخابات التشريعية".





وقال التقرير: "صدمة جديدة تلقاها الرئيس الفرنسي ماكرون عقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المبكرة والتي أظهرت تصدر حزب التجمع الوطني لأقصى اليمين المركز الأول في تلك الانتخابات، متفوقا على حزب الجبهة الشعبية اليساري وتحالف "معا" الذي يتزعمه ماكرون". وأضاف: "هول الصدمة دفع ماكرون لحث مواطنيه إلى ضرورة إنشاء تحالف ديمقراطي وجمهوري واسع في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل لمواجهة حزب أقصى اليمين وعدم السماح له بالانتصار مجددا". وتابعت القاهرة الإخبارية: "رئيس الحكومة الفرنسية دعا هو الآخر إلى ضرورة منع أقصى اليمين من الحصول على أي صوت في الجولة الثانية في الانتخابات وعدم السماح له بالحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية".

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