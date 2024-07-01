الكرملين: إرسال قوات أوكرانية إلى الحدود مع بيلاروسيا يثير قلق موسكو

جدة - نرمين السيد - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن إرسال قوات أوكرانية إلى الحدود مع بيلاروسيا يثير قلق موسكو، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف الكرملين، أن أجواء مجلس الأمن الدولية صدامية تجاه روسيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أن "روسيا سيطرت على 47 بلدة أوكرانية منذ بداية 2024". وأكد بوتين أن "روسيا ليست بحاجة لإجراء تجارب نووية الآن".

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