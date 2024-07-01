شؤون الإغاثة الفلسطينية: قطاع غزة يعيش كارثة غير مسبوقة لنقص المساعدات

جدة - نرمين السيد - الأوضاع في غزة

قال وزير الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطيني، إن هناك تراجع كبير في حجم المساعدات بقطاع غزة منذ إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح.





وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نكثف اتصالاتنا مع الدول المانحة والمنظمات الأممية لزيادة حجم المساعدات الإنسانية بغزة، مشيرا إلى أن الوضع في غزة يصل إلى حد المجاعة بسبب نقص المواد الغذائية. وتابع بالقول، إن قطاع غزة يعيش كارثة غير مسبوقة لنقص المياه والدواء والمساعدات الغذائية، مضيفا أننا نواصل مطالبنا بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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