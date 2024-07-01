المحكمة العليا الأمريكية تعيد قضية حصانة ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن

جدة - نرمين السيد - أعادت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الإثنين، قضية حصانة ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن ما يقلل من احتمالات إجراء محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وترى المحكمة العليا الأمريكية، أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية، بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية.

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