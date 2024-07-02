نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير كندا بالقاهرة: مصر تعمل بشكل جيد من أجل حفظ السلام بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير لوي دوماس، سفير كندا بالقاهرة إن التعاون بين بلاده ومصر متميز وقوي، حيث يحتفل البلدين هذا العام بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات فيما بينهما.

وأضاف السفير، خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال الذي أقامته سفارة كندا بالقاهرة، بمناسبة العيد الوطني أن التعاون بين البلدين يشمل العديد من المجالات، كما تعمل مصر وكندا من أجل السلام.

وخلال كلمته تطرق السفير إلى ما يجري في قطاع غزة حيث وصف السفير الكندي الوضع الإنساني في القطاع بأنه "كارثي"، لافتا في الوقت ذاته إلى سوء الوضع في أوكرانيا.

وأردف السفير أن مصر تعمل بشكل جيد من أجل حفظ السلام فى المنطقة، وسط عالم يتسم بالاضطرابات الجيوسياسية وعدم الاستقرار، فى ظل أحداث غزة المروعة، مع احتدام الصراع فى السودان على الحدود الجنوبية لمصر، بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية.

ودعا السفير إلى ضرورة إنهاء جميع الحروب، وإعادة إحياء الإنسانية، بالرغبة فى فعل الخير، ومساعدة بعضنا البعض.

حضر الحفل وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وعدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين في مصر، من ضمنهم سفراء الاتحاد الأوروبي وقطر والأردن والكويت ولبنان وبلجيكا وبريطانيا وكولومبيا ومالطا وسنغافورة واليابان والمكسيك وقبرص ونيوزيلندا.