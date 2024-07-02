بايدن بعد منح الحصانة لمنافسه: أنصار ترامب طالبوا بشنق نائب الرئيس

جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن قرار المحكمة العليا بمنح حصانة قضائية لـ المرشح في الانتخابات الأمريكية 2024 دونالد ترامب، يجعل من غير المتوقع أن يتم صدور حكم قضائي ضد ترامب في قضية اقتحام الكابيتول 2021.





وأضاف بايدن، خلال كلمة له عقب صدور الحكم، أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: "ترامب وجه مجموعة من المجرمين قبل 4 سنوات بمهاجمة مقر السلطة وطالبوا بشنق نائب الرئيس". وتابع: "قرار المحكمة العليا يجعل من الصعب إصدار حكم في قضية اقتحام الكابيتول، والشعب له الحق في معرفة ماذا حدث بشأن ذلك".

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