أونروا: نتوقع نزوح 250 ألف شخص من مدينة خان يونس رغم انعدام الآمن في غزة

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن يضطر 250 ألف شخص إلى النزوح من مدينة خان يونس، رغم أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي سياق غير منفصل، أكد محمد مغبط، المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، إن المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تكفي حاجة المدنيين، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بإدخال المستلزمات الطبية الأساسية إلى القطاع. وأضاف المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن مناطق شمال غزة عاشت 9 أشهر من شبه المجاعة بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات الغذائية، دااعيًا إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة. ونوه المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي بأن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن تدمير قطاع غزة بسبب الحرب والإبادة الجماعية، مشددًا على أنه لا يجب أن تتدخل إسرائيل في شكل الدولة الفلسطينية، أو تقرر من يحكم الشعب الفلسطيني.

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