الشجاعية وجباليا وخان يونس.. 3 مناطق كاشفة لانتصارات الاحتلال الزائفة

واصلت قناة "القاهرة الإخبارية" كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، حيث عرضت تقرير بعنوان: "الشجاعية وجباليا وخان يونس.. ثلاث مناطق كاشفة للانتصارات العسكرية الزائفة للاحتلال".





وقال تقرير القاهرة الإخبارية، إن الشجاعية وجباليا وخان يونس، ثلاث مناطق كانت كاشفة للانتصارات العسكرية الزائفة التي روّجت لها إسرائيل في قطاع غزة، لافتة إلى أن الاحتلال أعلن انتهاء مهمته في المناطق الثلاثة ونجاحه في القضاء على قدرات حركة حماس فيها، إلا أن الأيام الماضية كشفت زيف هذه الانتصارات بعد إعلان إسرائيل عودتها للقتال مرة أخرى في هذه المناطق.

وأوضح التقرير أن اشتباكات عنيفة شهدتها مناطق جباليا وخان يونس والشجاعية بين حركة حماس وقوات الاحتلال، خسرت فيها الأخيرة عشرات القتلى والمصابين ما دفع الاحتلال إلى مطالبة سكان هذه المناطق بالإخلاء الفوري لها قبل شنه عملية عسكرية جديدة ضد حركة حماس.

وأضاف: "وكعادة الاحتلال لم تلتزم إسرائيل تعهداتها ونفذت عمليات قصف عنيف وتواغل عسكري قبل ترك السكان منازلهم أما الحجة تلك المرة فهي منع حماس من إعادة بناء قدرتها العسكرية، إلا أن حقيقة الأمر التي لم تكشف عنها إسرائيل أن خسائرها في تلك المناطق خلال الأيام الماضية دفعتها لمعاودة العمليات العسكرية".

وأكد التقرير، أن مراقبين يرون أن إسرائيل تحاول ترويج انتصاراتها الزائفة في قطاع غزة من أجل إرضاء الداخل وطمأنة الحلفاء الغربيين بعد أن شهد موقفهم تغيرًا جذريًا من تأييد كامل للاحتلال للدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونوه تقرير "القاهرة الإخبارية" بأنه مع اقتراب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من إتمام شهره التاسع بات واضحا بما لا يدعو مجالا للشك أن إسرائيل لم تحقق أي انتصارات عسكرية حقيقية في الحرب التي تشنها منذ السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن هذه الحرب الخاسر الوحيد فيها هو الاحتلال والرابح فيها هو صمود الفلسطينيين من أبناء القطاع المحاصر.