ارتفاع عدد قتلى حادث تدافع في شمال الهند إلى 87

ارتفع عدد قتلى حادث تدافع في شمال الهند إلى 87 قتيلاً، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبحسب التقارير، أعلن مسؤولون هنود في وقت سابق من اليوم، أن 27 شخصًا على الأقل، بينهم نساء وثلاثة أطفال، لقوا حتفهم في تدافع خلال مناسبة دينية بمنطقة هاثراس في ولاية أوتار براديش شمال البلاد.

وأظهرت صور نشرها مركز صحة المجتمع نقل العديد من الجثث إلى هناك في الحافلات. فيما أعلن رئيس الوزراء في الولاية يوجي أديتياناث، تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.

ومن جانبه، أشار راجيش كومار، كبير مفتشي شرطة إيتا، إلى أن ثلاثة أطفال كانوا من بين القتلى، قائلًا: "حتى الآن، تم إرسال 27 جثة إلى المستشفى، منها 23 امرأة وثلاثة أطفال".