«العدل» تطلق خدمة «طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف»

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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة العدل خدمة «طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف»، عبر منصة ناجز Najiz.sa للخدمات العدلية الإلكترونية، في إطار توجه الوزارة لتوفير جميع خدمات التقاضي بشكل إلكتروني.

ويمكن للمستفيد الحصول على الخدمة بخطوات سهلة وبسيطة من خلال الدخول على منصة ناجز، ثم من تبويب القضاء؛ يتم الدخول على ملف القضية، بعدها الضغط على تبويب الطلبات واختيار طلب جديد، ثم اختيار طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف، ثم حفظ الطلب وإرساله.