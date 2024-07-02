نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب أمير مكة يرأس اجتماعًا لمناقشة التحضير للحج القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رأس نائب أمير المنطقة نائب رئيس اللجنة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اجتماع اللجنة، الذي تخللته مناقشة خطوات التحضير المبكر لحج 1446هـ.

ونقل الأمير سعود بن مشعل شكر وتقدير أمير منطقة مكة للجهات أعضاء اللجنة نظير ما بذلوه من جهود وأعمال خلال حج عام 1445هـ، والتي أسهمت بتوفيق الله ثم بما وفرته القيادة الرشيدة -يحفظها الله- من إمكانات مادية وبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، في تسهيل أدائهم للشعيرة في أمن ويسر وطمأنينة، حاثًا الجميع على مضاعفة الجهود والعمل التكاملي والتخطيط المُبكر لحج العام القادم بما يحقق الآمال والتطلعات.

واستعرضت اللجنة سُبل تعزيز الإيجابيات التي تحققت في حج هذا العام، وخطوات التطوير المستمر لمنظومة الحج بما يسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وتوفير الخدمات الأفضل لهم خلال حج العام القادم.

وتناول الاجتماع ما تحقق من أعمال في مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن عبر المنافذ المختلفة بعد أدائهم للفريضة، كما تمت مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.