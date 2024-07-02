نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤولة في الأمم المتحدة: عدد النازحين في قطاع غزة بلغ 1.9 مليون شخص في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء إن عدد النازحين في القطاع بلغ 1.9 مليون شخص.

وأضافت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة سيغريد كاغ أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "لقد تم تهجير أكثر من مليون شخص مرة أخرى.. وهم يبحثون يائسين عن المأوى والأمان".

وتابعت قائلة: "هناك اليوم 1.9 مليون شخص نزحوا في جميع أنحاء غزة.. أشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن أوامر جديدة بالإخلاء صدرت في منطقة خان يونس".

وأمر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين في بيان له بإخلاء أحياء في منطقتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، فيما سادت حالة من الذعر في أوساط سكان المنطقة.

ويدفع الجيش الإسرائيلي نحو تجميع النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي على الشريط الساحلي للبحر المتوسط بزعم أنها مناطق آمنة.

والمواصي مناطق رملية على امتداد الخط الساحلي، تمتد من جنوب غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، مرورا بغرب خان يونس حتى غرب رفح.

ويعيش النازحون في المواصي وضعا مأساويا ونقصا كبيرا في الموارد الأساسية مثل الماء والصرف الصحي والرعاية الطبية والغذاء.

هذا، وأفادت وزارة الصحة بغزة في التقرير الاحصائي اليومي بأن عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 270 على قطاع غزة ارتفع إلى 37925 فلسطينيا بالإضافة إلى إصابة 87141 آخرين.

وقالت الوزارة إن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 25 شهيدا و81 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأكدت الصحة الفلسطينية أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم