نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يكشف سبب سوء أدائه في المناظرة أمام ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عزا الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء سبب سوء أدائه في المناظرة التي جرت الخميس بينه وبين منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب إلى الإرهاق الناجم عن سفراته الدولية الأخيرة، مشدّدًا على أنّ «هذا ليس عذرًا، بل تفسير».

وقال بايدن خلال اجتماع مع متبرّعين ديموقراطيين قرب واشنطن إنّه «لم يكن أمرًا ذكيًا جدًا أن أكون قد سافرتُ حول العالم مرّات عدّة قبل وقت قصير من المناظرة»، مضيفًا «لم أستمع لموظفيّ. وبعدها كدت أغفو على المسرح».