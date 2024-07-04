نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حذر منه ملياردير شهير.. سؤال وجواب عن الوباء الفتاك الذي يهدد العالم ويقتل الملايين خلال أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الملياردير الأمريكي ورجل الأعمال العالمي ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، في حديث مع رئيس لجنة الصحة المختارة جيريمي هانت، خلال مقابلة مع Policy Exchange، ونقلتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن مرضًا فتاكًا أصبح قريبا من الانتشار في جميع أنحاء العالم ويقضي على ملايين البشر خلال أشهر قليلة.

ويرصد موقع "دوت الخليج"، في صيغة سؤال وجواب معلومات عن الوباء الفتاك الذي حذر منه رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، وقال إنه سيهدد العالم ويقتل الملايين خلال أشهر.

ما هو المرض الذي سيقتل ملايين البشر؟

أشار مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس، إلى أن المرض هو الإنفلونزا أو جدري القرود.

ماذا قال بيل غيتس عن المرض الفتاك؟

قال رجل الملياردير الأمريكي الشهير، إن بعض القراصنة يعملون على تطوير بعض الفيروسات والتي ستصبح وباء فتاك ينتشر في جميع أنحاء العالم.

ما مدى خطورة الوباء الفتاك؟

قال رجل الأعمال العالمي ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، إن الوباء سيقضي على ملايين البشر خلال أشهر قليلة.

ما الدليل على أن الوباء قادر على قتل الملايين؟

قال غيتس، إن لديه بيانات تؤكد أن الفيروس سيكون قادر على قتل أكثر من 30 مليون إنسان خلال 6 أشهر فقط، خاصة وأن معظم الحكومات لم تتحرك لمنع وقوع مثل تلك الكارثة.

كيف سيقتل الوباء الفتاك الملايين من البشر؟

أوضح غيتس، أنه يمكن استخدامه كسلاح فريد، فكلاهما قادر على الانتشار بشكل سريع، وتحورهما يمكن أن تقتل ملايين البشر خلال أشهر قليلة.

من وراء إنتاج هذا الوباء الفتاك؟

قال مؤسس شركة "مايكروسوفت"، إن الوباء الجديد هو من إنتاج وتطوير عدد من المختصين في القرصنة.

كيف سينتشر المرض عبر العالم؟

قال غيتس، إن المرض القادم سينتشر عن طريق السفر، ولن يمر وقت طويل قبل أن يتوغل هذا المرض الفتاك في جميع دول العالم.

هل العالم سيكون مستعد لمجابهة هذا الوباء الفتاك؟

قال رجل الأعمال العالمي ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، إن العالم قد لا يكون مستعد له رغم دروس جائحة كورونا.

هل يمكن علاج الوباء الفتاك بسهولة؟

قال جيتس، على الرغم من الإجراءات التي تتبعها السلطات الطبية والعلمية في كثير من دول العالم المتقدمة للوقاية من الأوبئة الجديدة، إلا أنه لا يلقون بالا لهذا المرض، لاعتقادهم أنه يمكن علاجه بسهولة.

كيف نواجه الوباء الفتاك؟

طالب جيتس، الهيئات الطبية والعلمية والمسئولة بضرورة التأهب للسيطرة على تلك الأوبئة كما لو أنها تستعد للحرب، ودعا إلى تشكيل فريق عمل جديد لمكافحة الأوبئة تابع لمنظمة الصحة العالمية بتكلفة مليار دولار.