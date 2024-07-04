العالم اليوم - علاقة الجد والحفيد.. دراسة تتحدث عن أسرار الروابط القوية

انتم الان تتابعون خبر علاقة الجد والحفيد.. دراسة تتحدث عن أسرار الروابط القوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يوليو 2024 01:25 مساءً - ما أعز من الولد إلا ولد الولد... كثير من الأجداد يساهمون في تنشئة أحفادهم فيما تشير دراسات عديدة إلى الدور الإيجابي للأجداد في حياة أحفادهم، فيما تشير دراسات عديدة إلى الدور الإيجابي للأجداد في حياة أحفادهم،

بل إن دراسة لجامعة واشنطن تشير بأن الروابط القوية بين الجد والحفيد تجعل كلاهما أكثر سعادة، لكن الصورة الوردية هذه يشوبها بعض المنغصات فكثير من الأوقات يختلف الأجداد مع أبنائهم في تربية الأحفاد خصوصا بأن معايير التربية اختلفت اليوم عن قديما.

وربما هذا ما دفع السويد قانونا جديدا، يسمح للأجداد بطلب إجازة أبوية مدفوعة الأجر، لرعاية أحفادهم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وتثار الأسئلة بشأن أهلية الجد والجدة للعناية بالأطفال في وقت بات الآباء يستعينون فيه بالتكنولوجيا ونصائح الخبراء على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت الجدة ناجية كامل منصور، خلال حديثها لبرنامج "الصباح" على "دوت الخليج"، أنها قامت بتربية أحفادها بصورة كاملة. وأوضحت قائلة: "لقد توليت تربية أول حفيدتين بشكل كامل نظراً لانشغال ابنتي بالعمل، وقمت برعايتهما وتربيتهما كما لو كانتا بناتي."

تقديم الأبناء جملة من التعليمات مفصلة لكيفية التعامل مع الأحفاد، متناسين أنهم يقدمون نصائح لمن قاموا بتربيتهم ورعايتهم في الماضي. هذا السلوك يمكن أن يثير الاستياء لدى الأجداد والجدات.

يعتقد الأبناء أن نصائحهم تشير إلى نقص في دراية الأجداد بمهارات العناية بالأطفال. إلا أنه في الحقيقة، لدي الاجداد قد يعتقدون الخبرة والمعرفة الكافية للتعامل مع هذه الأمور بكفاءة.

قضاء الوقت مع الأحفاد يُعتبر تجربة غنية وممتعة للغاية. إن دور الأجداد في تربيتهم يضفي الكثير من البهجة والسرور على حياتهم، ويساهم بشكل كبير في شعور الأجداد بالرضا والسعادة أثناء تفاعلهم معهم.

قبول الأجداد لأحفادهم هو أمر طبيعي ولا يستدعي أي تعويض مالي.

تُعد العلاقة التي تربط الأجداد بالأحفاد علاقة متميزة وفريدة من نوعها، تختلف في طبيعتها عن تلك التي تجمع الآباء بأبنائهم.

من جانبها، تشير خبيرة النفسية والتربية كارين إيليا إلى تغيّر مفهوم التربية والعلاقات العائلية بشكل ملحوظ. مما أثر على دور الأجداد والجدات في رعاية أبنائهم وأحفادهم.