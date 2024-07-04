العالم اليوم - مدبولي: مصر تعاقدت على شحنات الوقود لإنهاء انقطاع الكهرباء

انتم الان تتابعون خبر مدبولي: مصر تعاقدت على شحنات الوقود لإنهاء انقطاع الكهرباء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يوليو 2024 02:26 مساءً - قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن القاهرة تعاقدت على كل الشحنات اللازمة من الوقود لإنهاء انقطاع الكهرباء في الصيف.

وتعاني مصر في الوقت الراهن من نقص في الطاقة، كما أدت موجة حارة إلى زيادة الطلب على التبريد.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مدبولي: مصر تعاقدت على شحنات الوقود لإنهاء انقطاع الكهرباء .. في رعاية الله وحفظة