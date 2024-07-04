مسؤول إسرائيلي: مقترح حماس بشأن الهدنة يحرز تقدمًا كبيرًا للغاية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الخميس، بأن المقترح الذي قدمته حماس يحرز تقدما كبيرا للغاية.





وأضافت أن إسرائيل أمام فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين. وتابعت أن إسرائيل يمكنها المضي قدما في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين والأمر يعتمد على موافقة نتنياهو.

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