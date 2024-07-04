البث الإسرائيلية: 12 قتيلا في صفوف الجيش خلال أسبوع واحد في 4 جبهات قتالية

جدة - نرمين السيد - إصابات في صفوف جيش الاحتلال

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن هناك 12 قتيلا في صفوف الجيش خلال أسبوع واحد في 4 جبهات قتالية أغلبهم بقطاع غزة بينهم 4 عسكريين بالشجاعية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن رئيس الوزراء أكد لبايدن هاتفيا، أن إسرائيل لن تنهي الحرب في غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

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