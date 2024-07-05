اليوم.. رئيس وزراء بريطانيا الجديد يلتقي الملك ويلقي بيانا في داونينج ستريت

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة "رويترز"، منذ قليل، أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، سيلتقي الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، وسيلقي بيانًا في داونينج ستريت اليوم الجمعة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.





وفي خطاب لأنصاره بوسط لندن، قال زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، إن التغيير يبدأ الآن، وذلك عقب فوز حزبه بأغلبية الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت في المملكة المتحدة. وأعرب ستارمر عن شكره للناخبين الذين صوتوا لصالح حزبه، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لديها فرصة الآن عقب 14 عاما لاستعادة مستقبلها مرة أخرى، مضيفًا أن هذا التفويض يأتي مصحوبا بمسئولية كبيرة، مشيرا إلى أن الفوز في الانتخابات يتم تحقيقه بشق الأنفس. يأتي ذلك عقب نتائج الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة، والتي أظهرت فوز حزب العمال البريطاني بالأغلبية عقب حصوله على 326 مقعدًا من مقاعد البرلمان، لينهي بذلك حكم حزب المحافظين الذي سيطر على مقاليد الحكم لمدة 14 عاما، وعاصر أحداثا مهمة كخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة جائحة كورونا.

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