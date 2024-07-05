العالم اليوم - حزب الله لا يتوقع "حربا موسعة".. ويتحدث عن خيارات إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر حزب الله لا يتوقع "حربا موسعة".. ويتحدث عن خيارات إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يوليو 2024 02:23 مساءً - قال نائب أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، إنه لا يتوقع اندلاع حرب موسّعة بين الحزب وإسرائيل في المدى المنظور.

وأوضح قاسم في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية إن إسرائيل ليس لديها خيار سوى الموافقة على شروط حركة حماس، مؤكدا أن الحركة لن تتوقف عن "المقاومة" ما لم يتوقف إطلاق النار.

واعتبر أن "الخيارات عند الإسرائيلي تضيق، وفي أول وقت سيشعر الإسرائيلي بعدم قدرته على الاستمرار في القتال سيبرم صفقة، لكن لا أستطيع تحديد تواريخ".

وأفاد نائب أمين حزب الله بأن "عملية طوفان الأقصى (هجوم حماس في 7 أكتوبر) تسببت في خسارة لواشنطن والغرب، وكشفت أن أميركا وأوروبا لا يشكلان النموذج في القيم العالمي، لأنهما دعمتا الإجرام ومولتاه".

ولفت إلى أن حراك الرأي العام الغربي نقطة إيجابية في الصراع مع الجيش الإسرائيلي.

وأكد أن "يوم 7 أكتوبر، قلب المعادلة في المنطقة وباتت فلسطين هي القضية الأولى في العالم بينما كانت على طريق الاندثار".

و لفت إلى أن حراك الرأي العام الغربي نقطة إيجابية في الصراع مع الجيش الإسرائيلي.

وأكد أن "يوم السابع من أكتوبر، قلب المعادلة في المنطقة وباتت فلسطين هي القضية الأولى في العالم بينما كانت على طريق الاندثار".

ومنذ بدأت حرب غزة في 7 أكتوبر، يتبادل حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل القصف عبر حدود لبنان الجنوبية، بشكل شبه يومي.

وتصاعدت حدة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعا إقليميا.