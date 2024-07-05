ستارمر: الشعب البريطاني صوت من أجل التغيير وحزب العمال جاهز لخدمتهم

أشاد رئيس الوزراء البريطاني الجديد وزعيم حزب العمال، كير ستارمر، بالإخلاص والجهد الذي قدمه سلفه ريشي سوناك، زعيم حزب المحافظين، خلال فترة توليه منصب رئاسة وزراء المملكة المتحدة.





وقال ستارمر، خلال كلمته من مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت، اليوم الجمعة، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" على الهواء، إن "الشعب البريطاني صوت من أجل التغيير وعودة حزب العمال للحكم"، مؤكدًا على أنه يجب أن تعامل الحكومة كل فرد من أفراد الدولة باحترام كامل، وتعهد بالتعاون معًا لبناء هذه الأمة.

وأضاف: "طورنا حزب العمال ليكون جاهزًا لتقديم الخدمة للشعب البريطاني، وعلينا أن نمضي قدمًا معًا"، محذرًا من أن "انعدام الثقة لا يمكن مداواته إلا بالأفعال لا الكلام".

وتعهد رئيس وزراء بريطانيا الجديد: "سنعيد بناء بريطانيا بكل جزء من إرادة شعبنا، وسنعمل على خفض فواتير الطاقة للجميع"، منوهًا بأن "مهمة التغيير بدأت على الفور في المملكة المتحدة، وسنعيد بناء البنى التحتية في البلاد".

كما أشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة البريطانية "بحاجة إلى إعادة الانطلاق من جديد، والعمل من أجل التغيير سيبدأ على الفور بلا شك"، داعيًا جميع البريطانيين للاصطفاف وراء الحكومة الجديدة، والعمل معًا بدءًا من اليوم.